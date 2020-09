Legionella nel Varesotto: 16 casi, c’è un morto (Di venerdì 4 settembre 2020) La notizia dell’assessore regionale lombardo al Welfare, Giulio Gallera: «In corso le analisi di laboratorio, eseguita intanto una iper clorazione dell’acqua, in via precauzionale» Leggi su corriere

MediasetTgcom24 : Legionella nel Varesotto, 16 casi a Busto Arsizio: un morto #BustoArsizio - marcohcm : RT @MediasetTgcom24: Legionella nel Varesotto, 16 casi a Busto Arsizio: un morto #BustoArsizio - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Legionella nel Varesotto, 16 casi a Busto Arsizio: un morto #BustoArsizio - geokawa : RT @MediasetTgcom24: Legionella nel Varesotto, 16 casi a Busto Arsizio: un morto #BustoArsizio - ant_boemio : RT @MediasetTgcom24: Legionella nel Varesotto, 16 casi a Busto Arsizio: un morto #BustoArsizio -

Ultime Notizie dalla rete : Legionella nel

Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta". Ne dà notizia l'assessore al We ...Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta. Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate ...