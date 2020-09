La Liga risponde subito a Messi: sbagliata interpretazione del contratto, non può andar via gratis (Di venerdì 4 settembre 2020) Ormai il caso Messi è trasceso: è diventato un battibecco di carte bollate. Con una reazione fulminea la Liga ha risposto agli avvocati del Pallone d’Oro che a sua volta avevano risposto ad un comunicato della Liga. Per ribadire le posizioni di partenza. Se Messi si ostina a interpretare il “termine della stagione” con quello sportivo, la lega la legge al contrario: la data oltre la quale scatta la famigerata clausola da 700 milioni è e resta il 10 giugno. “Detta risposta – si legge nel comunicato – rivela e conferma l’interpretazione decontestualizzata e lontanissima della letteralità del contratto che è stata fatta, motivo per cui La Liga ribadisce quanto già espresso nel comunicato ... Leggi su ilnapolista

