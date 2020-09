Juventus, Gago: “Suarez una scommessa, ecco i problemi” (Di venerdì 4 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, il giornalista spagnolo Mario Gago, dice la sua sul possibile colpo in attacco del mercato dei bianconeri. Per Suarez la Juve farebbe ormai sul serio, tanto che si darebbe ormai per certo un accordo sommario con il giocatore sull’ingaggio. Per il giornalista, la situazione del giocatore non sarebbe così semplice, occorre da un lato risolvere le beghe burocratiche che attengono al passaporto e in secondo luogo da valutare sarebbe anche la condizione fisica: “Koeman non conta su di lui, non rientra nei piani anche per l’età e per i tanti problemi fisici. Il Barcellona però vorrebbe guadagnarci qualcosa e non vuole pagare l’ultimo anno di contratto che ha il calciatore. A questo punto la situazione è bloccata, lui ha dato il suo gradimento alla Juventus, poi ... Leggi su tuttojuve24

Una pratica che non sembra spaventare in alcun modo la Juventus, che starebbe puntando con decisione verso l’obiettivo. Sensazioni positive dunque per quanto riguarda il passaporto, ma in queste ore è ...

