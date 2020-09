Covid, giudice francese dice no a mascherine all'aperto: "Obbligo viola la libertà" (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Tar di Strasburgo, in Francia, ha bocciato il decreto del prefetto che impone di indossare 24 ore su 24 la mascherina all'aperto e le impone di riscriverlo "entro lunedì" ma evidenziando reali necessità per... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Covid giudice Covid, giudice francese dice no a mascherine all'aperto: "Obbligo viola la libertà" EuropaToday Con il Covid guadagno meno e posso ridurre l’assegno di mantenimento ai miei figli

Se a causa del Covid ho perso il lavoro o guadagno meno posso ridurre l’assegno di mantenimento ai miei figli. Così si è espresso il Tribunale di Terni con una ordinanza del 16 luglio 2020. La decisio ...

Mentre la Cedu rigetta la scarcerazione di Aytac Unsal il suo Presidente viene incoronato dottore a Istanbul

Aytaç Ünsal, avvocato, 32 anni, iniziò uno sciopero della fame “fino alla morte” pochi giorni dopo la sua collega Ebru Timtik (di cui, scrivendo qui, avevo omesso di dire che era curda), che ne è mort ...

