Buon compleanno Amadeus, Bruno Socillo, Giorgio dell’Arti… (Di venerdì 4 settembre 2020) Buon compleanno Amadeus, Bruno Socillo, Giorgio dell’Arti… …Riccardo Meggiorini, Carmen Consoli, Cino Ricci, Renata Pisu, Umberto Broccoli, Giulietto Chiesa, Stefania Casini, Ilvo Diamanti, Fatih Terim, Maddalena Crippa, Renzo Lusetti, Manuela Ghizzoni, Francesco Fiori, Filippo Nogarin, Chiara Dedè, Stefano Gross, Marta Bechis, Antonio Celentano, Silvia Stibilj… Oggi 4 settembre compiono gli anni: Bruno Socillo, giornalista; Bruno Segre, avvocato, giornalista, politico; Astorre Zanolla, ex calciatore; Alberto Plebani, attore; Piero Golin, ex calciatore; Cecilia Zupancich, ex cestista; Pasquale Mistretta, ingegnere; Giovanni Colonna, archeologo; Cino Ricci, velista, telecronista sportivo; Renata Pisu, ... Leggi su romadailynews

juventusfc : Buon compleanno a Paolo Montero! ???? - SerieA : È stato colonna portante dell’@Inter del Triplete, diventando un simbolo assoluto per il popolo nerazzurro. ???? Bu… - juventusfc : Buon compleanno al nostro Vicepresidente, Pavel Nedved ?? #ForzaJuve - NamasteDavide : @Defcon1979 Tanti auguri di buon compleanno ???? ?? - Brasciola_9 : Quell’esaurita di @realmadridvcv fa 18 anni, io ancora rido pensando alla panchina per il professore di arte, stava… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Nino Bevilacqua! SettimanaSport.com Buon compleanno a Kaia Gerber! Ultimo anno da teenager

La modella compie oggi 19 anniKaia Gerber figlia della supermodella Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber il 3 settembre 2020 compie 19 anni. Nonostante la giovane età, la goccia d'acqua di ...

I cento anni della maestra Amedea

Festa alla casa di riposo Villa Cozza per i cento anni di Amedea Antognozzi, compiuti il 31 agosto. L’amministrazione comunale le ha donato un mazzo di fiori e portato gli auguri della città. Nata a M ...

La modella compie oggi 19 anniKaia Gerber figlia della supermodella Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber il 3 settembre 2020 compie 19 anni. Nonostante la giovane età, la goccia d'acqua di ...Festa alla casa di riposo Villa Cozza per i cento anni di Amedea Antognozzi, compiuti il 31 agosto. L’amministrazione comunale le ha donato un mazzo di fiori e portato gli auguri della città. Nata a M ...