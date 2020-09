Away: su Netflix Hilary Swank è un’astronauta in missione su Marte (Di venerdì 4 settembre 2020) Hilary Swank Netflix arriva su Marte. Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming la prima stagione di Away, dramma epico che vede Hilary Swank nei panni di un’astronauta che decide di guidare una spedizione internazionale su Marte. Creata da Andrew Hinderaker e vantando tra i produttori esecutivi nomi come quelli di Jessica Goldberg, Jason Katims e Matt Reeves, la serie non intende raccontare solo un viaggio nello spazio – tra effetti speciali e imponenti scenari – ma vuole entrare nella psicologia dei personaggi, in particolare in quella di una donna divisa tra il suo ruolo professionale e quello di moglie e madre. Emma, infatti, per perseguire la sua missione, deve lasciare il marito, che si trova in ... Leggi su davidemaggio

mbaudino : RT @giuda31: La prima grossa novità dello streaming di settembre è #AwayNetflix, definita più 'un'epica storia d'amore' che non una #seriet… - GQitalia : Se non hai sonno e cerchi una serie con cui fare nottata, «Away» è perfetta - ItaloCalcagni : #away su Netflix. Una serie perfetta. - ezekiel127 : Caro @Link4Universe , ho guardato la prima puntata di Away su #Netflix, scientificamente ha senso uno shuttle che p… - iamfredmosby : Da oggi è arrivata anche #Away su @NetflixIT la serie con #HilarySwank e #JoshCharles che porta il family drama nel… -