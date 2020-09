Altrabenevento e i test Covid: “Chiarire rapporti tra Comune, Sannio Tech e Tecnobios” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“test sierologici per ultrasettantenni, chiarire i rapporti tra Comune di Benevento, Consorzio Sannio Tech e Tecnobios, società che coinvolgono l’assessore Mignone”. E’ questo il sunto della nota stampa inviata per Altrabenevento dalla presidente Sandra Sandrucci. Prosegue la nota: “Il sindaco Mastella con una apposita campagna pubblicitaria ha annunciato di aver organizzato una attività di controllo di positività al Covid-19 per i cittadini ultra settantenni, che dagli inizi della prossima settimana possono sottoporsi gratuitamente a test seriologici. Dopo la brutta figura fatta dall’amministrazione comunale per i due concerti di Città Spettacolo annullati ... Leggi su anteprima24

