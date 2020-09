Tlc: Tim notifica operazione FiberCop a Agcom (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – Tim, secondo quanto si apprende, ha notificato ieri all’Agcom il progetto che prevede la costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da Tim (80%) e Fastweb (20%). In FiberCop entrano con il 37,5% il fondo Kkr e Fastweb con il 4,5%. Intanto sempre ieri Tim ha inviato la notifica dell’operazione a Palazzo Chigi per la valutazione dell’operazione sotto il profilo del golden power. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la notifica dell’operazione all’Antitrust.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Tlc Tim Tim: ad agosto fibra ottica estesa in altri 500 comuni Agenzia ANSA Mediaset, la Corte Ue: il divieto a Vivendi di acquisire il 28% è contro la legge

Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi sulla Legge Gasparri

