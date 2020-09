Roma. Prima la lite, poi le bottiglie incendiarie contro un palazzo: 2 arresti e 2 denunce (Di giovedì 3 settembre 2020) Un 33enne in carcere, un 41enne agli arresti domiciliari e 2 ragazzi di 25 e 26 anni denunciati a piede libero, accusati, a vario titolo, di incendio aggravato, fabbricazione e porto illegale in luogo pubblico di congegni equiparati alle armi da guerra e favoreggiamento personale. E’ il risultato di un’indagine dei Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, scaturita la mattina del 29 giugno scorso, quando i militari intervennero in due abitazioni di via De Dominicis, zona Casal Bertone, dove qualche ora Prima, ignoti avevano lanciato delle bottiglie incendiarie. LEGGI ANCHE: Roma. ‘Se non ve ne andate co sti cani, famo venì due amichetti da Tor Bella Monaca’: cartelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

