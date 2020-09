Quando morirai? Un test ora prevede l’aspettativa di vita (Di giovedì 3 settembre 2020) L’idea di un calcolatore e in grado di prevedere Quando morirai può sembrare un’idea di un film di fantascienza. Ma gli scienziati dell’Università dell’East Anglia hanno trasformato un simile calcolatore in realtà, come parte di un nuovo studio. Ecco il calcolatore che ti dice Quando morirai: come funziona e dove trovarlo La calcolatrice, chiamata Mylongevity, mostra l’effetto di vari fattori medici e legati allo stile di vita sull’aspettativa di vita. La professoressa Elena Kulinskaya, che ha guidato lo sviluppo dell’app, ha dichiarato: “Le persone sono interessate alla loro aspettativa di vita, ma non è solo per morbosa curiosità. L’aspettativa di ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Quando morirai Quando morirai? Un test ora prevede l’aspettativa di vita Italia Sera Palese, bimba di 30 giorni muore in casa: indagini

A quanto si apprende, i genitori hanno trovato la piccola senza ... L’ipotesi è che potrebbe trattarsi di una 'morte in culla', ma sarà l’autopsia a chiarire le cause certe del decesso ...

Un altro afroamericano morto soffocato durante un arresto. L'episodio è accaduto a Rochester

Quello riportato di seguito è quanto stato reso pubblico mercoledì in conferenza stampa da Daniel Prude e dai suoi avvocati. Daniel è un afroamericano di Chicago che il 23 marzo era andato a Rochester ...

