Incassi, esordio boom per After 2 (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - esordio boom per After 2, il nuovo, atteso capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd: nel primo giorno di programmazione in sala vola in vetta alla classifica con 650. Leggi su corrieredellosport

iconanews : Incassi, esordio boom per After 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Incassi esordio Incassi, esordio boom per After 2 - Cinema Agenzia ANSA Incassi, esordio boom per After 2

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Esordio boom per After 2, il nuovo, atteso capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd: nel primo giorno di programmazione in sala vola in vetta alla classifica con 650.

After 2 debutta in testa alla classifica battendo Tenet: miglior esordio dal lockdown! | Box-Office Italia

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Esordio boom per After 2, il nuovo, atteso capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd: nel primo giorno di programmazione in sala vola in vetta alla classifica con 650.Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...