I test rapidi a scuola in Veneto e Lazio, in Lombardia invece «si faranno quando arriveranno» (Di giovedì 3 settembre 2020) Ok le linee guida per poter entrare a scuola. Ok l’utilizzo della mascherina soltanto quando ci si troverà a meno di un metro di distanza. Ok per le mascherine chirurgiche preferibili a quelle di stoffa. Ma cosa succede se c’è un positivo a scuola? O meglio, come si individuano le persone positive a scuola? Si sta discutendo, in queste ore, dell’introduzione dei test rapidi a scuola. Sono decisioni che vanno prese singolarmente dalle regioni, in base anche alle varie capacità di effettuare test e tamponi e di processarli, di conseguenza. LEGGI ANCHE > Perché a scuola si dovranno indossare solo mascherine chirurgiche test rapidi a scuola, ... Leggi su giornalettismo

