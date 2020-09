Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 03 SET - Per la prima volta in 384 anni di storia l'università di Harvard non aprirà il suo campus per il semestre autunnale. Le porte per l'inizio dell'attività didattica avrebbero ... Leggi su corrieredellosport

Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni - Ultima Ora - ANSA - GiaPettinelli : Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni - libellula58 : RT @Sabina1956: .Recente studio di #Harvard dimostra che le popolazioni che vivono in zone ad alto tasso di #PM 2,5(come in Val Padana)hann… - sologiuma : RT @Sabina1956: .Recente studio di #Harvard dimostra che le popolazioni che vivono in zone ad alto tasso di #PM 2,5(come in Val Padana)hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Harvard Harvard non apre il campus, prima volta in 384 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni

(ANSA) - NEW YORK, 03 SET - Per la prima volta in 384 anni di storia l'università di Harvard non aprirà il suo campus per il semestre autunnale. Le porte per l'inizio dell'attività didattica avrebbero ...

Coronavirus Italia, ultime news. Il bollettino: 1.397 nuovi casi, 92.790 tamponi. DIRETTA

Sono 1.397 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 92.790 tamponi effettuati in 24 ore, dati sostanzialmente in linea con l'andamento delle ultime settimane con un rapporto test effettuat ...

(ANSA) - NEW YORK, 03 SET - Per la prima volta in 384 anni di storia l'università di Harvard non aprirà il suo campus per il semestre autunnale. Le porte per l'inizio dell'attività didattica avrebbero ...Sono 1.397 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 92.790 tamponi effettuati in 24 ore, dati sostanzialmente in linea con l'andamento delle ultime settimane con un rapporto test effettuat ...