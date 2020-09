Cooperazione: Cdm approva documento programmazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – Via libera del Cdm al documento di programmazione della Cooperazione. Lo rende noto il comunicato seguito alla riunione a Palazzo Chigi. “Il Consiglio dei ministri – si legge nella nota – su proposta del Ministro per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di Cooperazione allo sviluppo 2019-2021, a norma dell’articolo 12 della legge di riforma della Cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125). Il documento illustra il contesto interno e internazionale della politica di Cooperazione, indicando le priorità, gli ... Leggi su meteoweb.eu

Cooperazione: Cdm approva documento programmazione

Migranti, il premier assicura: svuotiamo subito Lampedusa. Oggi in Cdm aiuti per la Sicilia

Mutui agevolati e congelamento delle scadenze fiscali fino al 31 dicembre del 2021 per l'isola di Lampedusa. Agevolazioni fiscali per tutta la Sicilia, due navi entro venerdì per svuotare l'hotspot, e ...

