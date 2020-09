Borgomanero: litiga violentemente con la compagna in strada, poi aggredisce i carabinieri (Di giovedì 3 settembre 2020) Foto di repertorio In pieno centro litiga con la compagna violentemente, tanto che i passanti spaventati chiamano il 112. Protagonista della vicenda un uomo di origine marocchina, regolare sul ... Leggi su novaratoday

