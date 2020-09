BOOM! Temptation Island slitta (Di giovedì 3 settembre 2020) Temptation Island L’inizio di Temptation Island 8 dovrà farsi attendere. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il reality più atteso della stagione non partirà mercoledì 9 settembre, in prima serata su Canale 5, come inizialmente previsto. Lo slittamento pare sia dovuto all’esito delle prime ore di registrazione che hanno portato ad un clamoroso…scoppio! Una coppia, infatti, è saltata a stretto giro. Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L’inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull’andamento dell’intero programma e sul montaggio. La scelta è stata, dunque, quella di prendersi del tempo facendo ... Leggi su davidemaggio

