Test Sierologici non Obbligatori, Speranza: mi Fido Degli Insegnanti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel corso del programma "Stasera Italia" su Rete 4, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di Test Sierologici e riapertura delle scuole. "Io mi Fido Degli Insegnanti, credo siano un valore, ed è per questo che non rendiamo Obbligatori i Test" ha dichiarato il Ministro. "Non abbiamo paura di mettere obblighi, ma penso che dobbiamo anche fidarci di più dei cittadini. Il messaggio che dà lo Stato quando decide di non porre un obbligo se non c'è assoluta necessità vuol dire questo".

