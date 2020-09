Sequestrati 2 pescherecci italiani in Libia (Di mercoledì 2 settembre 2020) È notizia di questi ultimi minuti che due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, sono stati Sequestrati dalla Libia a Nord di Bengasi. Stando a quanto viene rivelato, altri due pescherecci sarebbero riusciti a fuggire e ad evitare la cattura. Del caso si sta occupando in queste ore l’unità di crisi della Farnesina. Le notizie dal peschereccio Stando a quanto riporta AdnKronos che ha parlato con Marco Marrone, armatore della nave Medinea, l’equipaggio sta bene. “Stiamo bene. Ci trattano bene, stiamo sbrigando alcuni documenti e aspettiamo di ricevere qualche notizia per tornare presto a casa“, avrebbe detto un membro dell’equipaggio del Medinea proprio in una telefonata con l’armatore Marco Marrone. “Tutti e sei ... Leggi su thesocialpost

