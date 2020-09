Scuola, in arrivo mascherine chirurgiche per la comunità scolastica (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il via libera definitivo per le novità della Scuola è atteso dal Comitato Tecnico-Scientifico. Per i prof ci sarà la maschera trasparente Oggi è arrivata l’ufficialità, ma la strada sembrava essere già segnata. Il Comitato Tecnico-Scientifico, dopo una riunione fiume, ha scelto di affidarsi alla mascherina chirurgica per quanto riguarda la Scuola. Gli studenti che torneranno tra i banchi, dunque, non indosseranno quella di comunità (ovvero quella di stoffa). Il commissario Domenico Arcuri ha già inviato l’ordine di undici milioni di pezzi da inviare ogni giorno agli istituti. Per i prof invece il CTS ha dato il via libera alla mascherina trasparente, per facilitare la lettura labiale. Il progetto, unico in Italia, delle mascherine trasparenti è stato ... Leggi su zon

Nutizieri : Bologna, cantieri aperti e banchi in arrivo: la corsa contro il tempo per la ripresa della scuola… - rep_bologna : Bologna, cantieri aperti e banchi in arrivo: la corsa contro il tempo per la ripresa della scuola [aggiornamento de… - stillwgoogie : incomincio scuola alle 8 e finisco alle 12:15, pranzo, arrivo alle 14:30 a lavoro e me ne vado alle 16:45??in due or… - morry74 : Modena e la scuola. «I banchi sono in arrivo e le scuole già pronte Il nodo vero? I trasporti A… - manchesenzoscus : Madonna appena arrivo a scuola mi prenoto l’ultima fila per tutto l’anno -