Ricetta Mochi: ingredienti, preparazione e consigli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oggi vediamo la Ricetta Mochi con la versione di riso alla nutella. Un dolce morbido e cremoso che sta letteralmente conquistando tutto il mondo. Tantissime le varianti grazie ad ingredienti delicati e gusti innovativi.Mochi – ingredientiGli ingredienti si intendono per 4 persone.Farina di riso 130 grammiZucchero a velo 60 grammiNutella – per ogni Mochi un cucchiainoAcqua 180 mlMaizena a piacereMochi – preparazionePer preparare i vosti Mochi come prima cosa dovete versare la farina di riso in una ciotola capiente e poi unire lo zucchero a velo per miscelare delicatamente. Ora versate l’acqua tiepida con un cucchiaio per alcuni minuti e mescolate energicamente al fine che non si formino dei ... Leggi su giornal

