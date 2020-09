Reddito di cittadinanza e figli a carico, si perde il diritto? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Reddito di cittadinanza è un beneficio economico corrisposto dallo Stato a titolo assistenziale ed è esente da Irpef secondo il decreto legge numero 4/2019 all’articolo 3 comma 4. Nasce il dubbio se la figlia che ha percepito il Reddito di cittadinanza può essere considerata a carico fiscalmente. figli a carico fiscalmente I figli sono considerati a carico fiscalmente, anche se non convivente. Nel caso del figlio fruitore del Reddito di cittadinanza non si tiene conto del sussidio percepito ai fini della verifica del Reddito per essere considerati a carico. Il familiare è considerato a ... Leggi su notizieora

