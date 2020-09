Real Madrid, Bale sbotta: “Voglio giocare a calcio, il club sta complicando le cose” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il futuro di Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid.L'attaccante gallese nell'ultima stagione ha giocato davvero poco a causa dei diversi screzi avuti con Zinedine Zidane che non ha mai nascosto di preferire altre soluzioni. L'ex del Tottenham, dal ritiro della Nazionale dei Dragoni, ha confermato di essere anche disposto a restare in quel di Madrid soltanto a una condizione."Vedremo cosa succederà, c'è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all'ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio ItaSportPress Kroos: "Messi al Real Madrid? dovrebbe avere attributi"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Come dice Zinedine Zidane che lo allena al Real, Toni Kroos è uno che parla poco, ma quando lo fa lascia sempre il segno e sempre con il pregio della chiarezza. Così, in ...

Kroos sfida Messi: "Non credo possa venire al Real, dovrebbe avere le palle"

Una rivoluzione senza precedenti in casa Barcellona dopo il pesante ko di Champions League e i numerosi attriti all'interno della società: un vero e proprio 'terremoto' che potrebbe terminare con il c ...

