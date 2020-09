Pescia (Pistoia), tre operatrici arrestate per maltrattamenti in Rsa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tre operatrici sono state arrestate per maltrattamenti in una Rsa di Pescia, in provincia di Pistoia. Pescia (Pistoia) – Tre operatici sono state arrestate per maltrattamenti in una Rsa di Pescia, in provincia di Pistoia. Le misure cautelari sono state emesse dalla Procura a termine delle indagini durate alcune settimane. Le donne si trovano ai domiciliari in attesa del processo che inizierà nelle prossime settimane. Gli approfondimenti continueranno nelle prossime settimane per cercare di capire da quando sono iniziati questi atti vessatori nei confronti delle vittime. L’incubo per tutti gli anziani sembra essere finto anche se non sarà semplice dimenticare quanto ... Leggi su newsmondo

