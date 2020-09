Immuni non verrà sostituita: i chiarimenti di Apple e Google (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non verrà presto sostituita Immuni, come si era erroneamente pensato in questi giorni: la conferma, stando a quanto riportato da ‘theverge.com‘, è arrivata da Apple e Google. I due colossi dell’informatica hanno fatto sapere che il nuovo sistema ‘Exposure Notifications Express‘ offrirà un’atra opzione alle autorità sanitarie pubbliche, e bene si integrerà con le loro attuali procedimento di tracciamento dei contatti senza compromettere i principi fondamentali del progetto, basati sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti. Le applicazioni esistenti che utilizzano l’API Exposure Notification saranno compatibili con Exposure Notifications Express: l’impegno, infine, sarà quello di impegnarsi a supportare le autorità ... Leggi su optimagazine

