Il Festival di Venezia si apre con "Lacci" di Daniele Luchetti - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Serena Nannelli Un grande cast italiano per raccontare trent'anni di angherie matrimoniali. Un film che conquista quando abbandona la teatralità drammatica e sposa una consapevolezza sarcastica La 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre) ha avuto come film d'apertura "Lacci" di Daniele Luchetti. Siamo a Napoli, negli anni 80. Aldo e Vanda (Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher), marito e moglie, hanno due bambini, Sandro e Anna. Quando l'uomo si innamora della giovane Lidia, il matrimonio va in crisi. Trent’anni dopo, però, troviamo i protagonisti (stavolta interpretati da Laura Morante e da Silvio Orlando) ancora sposati e con i figli ormai grandi (Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini). Tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone e già ... Leggi su ilgiornale

vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - ilpost : I film in concorso, gli attori che vedremo arrivare, la composizione della giuria e la funzione del 'muro': tutto q… - ilpost : Qui trovate le informazioni essenziali sui 18 film che possono vincere il Leone d'oro, uno per uno, a partire da 'A… - _hugmejoshua : RT @teenftester: ester exposito al festival di Venezia ?? - scri_vale : RT @_valslife: quella meraviglia di ester expósito è al festival di venezia ?? -