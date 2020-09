Dà in escandescenza in strada ed aggredisce un venditore ambulante: arrestato 37enne senza fissa dimora (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Luigi Mangino, hanno arrestato un 37enne senza fissa dimora per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Verso le ore 22.45 di ieri un dipendente di un istituto di vigilanza ha richiesto l’intervento dei poliziotti poiché in Piazzale del Verano un uomo Z. M. aveva aggredito, dapprima verbalmente poi fisicamente, un responsabile di una bancarella di libri. L’addetto della Vigilanza avendo assistito a tutta la scena è accorso in aiuto della vittima, un 45enne Aquilano che ha raccontato di aver visto un uomo prendere un monopattino elettrico parcheggiato sul manto stradale, urlando e dimenandosi in maniera furiosa e lanciandolo in strada. La vittima, vista la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

