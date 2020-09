Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «La curva dei ricoveri è in crescita e l’inizio della scuola darà impulso all’epidemia» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)I contagi sono risaliti oltre quota mille, 1.326 nelle ultime 24 ore. Benché il numero di tamponi abbia superato la cifra record di 100mila e questo sicuramente ha comportato un aumento delle infezioni individuate, la situazione, soprattutto in alcune regioni italiane, preoccupa: in cinque di esse i casi positivi, individuati in un solo giorno sono più di cento. La Lombardia, la regione con più casi attivi (7.278), ha registrato un incremento di 237 infezioni di Coronavirus in un giorno. Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, evidenzia un elemento spesso ignorato nell’analisi: la frequenza di nuovi casi positivi. Il valore si ottiene dividendo il numero dei nuovi casi per il numero ... Leggi su open.online

NicolaPorro : ?? A #QuartaRepubblica abbiamo analizzato i numeri che ruotano attorno al #coronavirus. Ecco cosa ne è venuto fuori… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - Corriere : Billionaire, Sileri: «La Procura aprirà un’inchiesta su chi ha fornito generalità e numeri falsi» - PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: La Russa mette a tacere Speranza: “Smettetela di sparare numeri a casaccio sul coronavirus” - paoloigna1 : Tutti numeri in aumento in #Francia per il #Covid19, più di 7.000 casi, 4632 ricoverati e 446 in terapia intensiva.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, i numeri della mortalità in calo al Nord. Ma a Roma cresciuti i decessi per il caldo la Repubblica Coronavirus, Speranza: "Entro l'anno le prime dosi del vaccino"

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...

A Pisa il 9 settembre il calendario della serie B

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Si svolgerà a Pisa, in piazza del Duomo, mercoledi' 9 settembre alle 19, la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021. Lo ha reso noto, con un comun ...

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - Si svolgerà a Pisa, in piazza del Duomo, mercoledi' 9 settembre alle 19, la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021. Lo ha reso noto, con un comun ...