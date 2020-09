Barcellona, dopo Messi anche Suarez all’addio: la Juve c’è (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sembrava fosse Edin Dzeko il prossimo centravanti della Juventus, ma i bianconeri si sono stancati di aspettare che il Napoli si unisse al “valzer delle punte” e ha virato improvvisamente su Luis Suarez. Il “puntero” del Barcellona sembra voler prendere parte dopo Messi all’esodo dalla squadra catalana, ma anche lui ha delle ricche pretese. La Juve a un passo da Suarez: le trattative Ricapitolando: lo scenario prospettato all’inizio per la Juventus sarebbe stato prendere Dzeko dalla Roma, che avrebbe sostituito il suo centravanti con Milik del Napoli. Giallorossi e partenopei stanno però ancora discutendo sulle cifre in ballo e sui giocatori da scambiare come contropartite. Così nel ... Leggi su quifinanza

TuttoMercatoWeb : Barcellona, il presidente Bartomeu ha deciso di dare le dimissioni dopo il caso Messi - rtl1025 : ?? #Messi ha annunciato al Barcellona, tramite burofax, che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che… - Danynapoli97 : @ZZiliani Ma il Barcellona dopo vidal e Messi lo lascia partire così a zero? - micio70859606 : RT @GliAutogol: Tutti a parlare di Messi che lascia il Barcellona. Ma vogliamo parlare di Tommasino Berni che lascia l'Inter dopo 6 anni da… - RedAminBlack : RT @supersonico1986: E dopo il Real, cazziati anche dal Barcellona. Giuro non ce la faccio. -