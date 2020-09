Tragedia al compleanno: ristorante crolla sopra gli invitati, 29 morti (Di martedì 1 settembre 2020) Una festa di compleanno si è tramutata in una catastrofe quando il il ristorante è crollato imprigionando i presenti: 29 le vittime. Sabato scorso, nel villaggio di Chenzhuang sito nella contea di Xiangfen, una famiglia si è recata al ristorante Juxian per un’occasione molto speciale: il 29 agosto il nonno avrebbe compiuto 80 anni. Il … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia compleanno Tragedia in Cina, crolla ristorante durante una festa di compleanno: almeno 29 morti Fanpage.it Tragedia in Cina, crolla ristorante durante una festa di compleanno: almeno 29 morti

in foto: Immagine da Twitter. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una vera e propria tragedia in Cina, dove è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento la sala di ri ...

“Mio figlio Diego morto sulla 130: basta tragedie, mettete quella strada in sicurezza”

“Ho visto mio figlio Diego per l’ultima volta sabato, alle 20. Doveva andare a una festa di compleanno e, prima, raggiungere la sua ragazza”. Ha ancora ben impressi nella memoria, e non potrebbe esser ...

