Si decide sui Fondi Ue. Gentiloni prenota il piatto. Per il Commissario le linee guida devono essere dettate da Bruxelles. Ma Fico ricorda la centralità del Parlamento (Di martedì 1 settembre 2020) Il Parlamento avrà un ruolo decisivo per definire il modo in cui spendere i Fondi europei per la ripartenza. Ad affermarlo è il presidente della Camera Roberto Fico che, annunciando la ripresa dei lavori d’Aula dopo una breve pausa estiva, ricorda che già la scorsa settimana si sono riunite alcune commissioni, nella fattispecie Bilancio e Politiche dell’Unione europea, impegnate su questioni di primo piano come il Recovery Fund mentre stamattina alle 10.30 le Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato svolgeranno l’audizione in videoconferenza del Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo dei Fondi in ... Leggi su lanotiziagiornale

ANTEO17 : RT @MPenikas: LN Si decide sui Fondi Ue. Gentiloni prenota il piatto. Per il Commissario le linee guida devono essere dettate da Bruxelles… - MPenikas : LN Si decide sui Fondi Ue. Gentiloni prenota il piatto. Per il Commissario le linee guida devono essere dettate da… - thedantrap : che sorpresa una donna bianca e bionda che decide di darci la sua opinione sui canoni di bellezza - Bia6Duca : Se dovessi nascondere un' informazione riservatissima,la affiderei al tipo che decide dove scrivere i tempi di cottura sui pacchi di pasta. - mauriziomeland2 : RT @pap1pap: Qua ne abbiamo un altro per cui informarsi sui regolamenti pare essere cosa sconveniente. La liga non decide un cazzo. Il tran… -

Ultime Notizie dalla rete : decide sui “Il Traditore”: la storia del primo grande pentito di mafia

All’inizio degli anni ‘80 la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (di cui è leader Totò Riina), che lottano fra loro pur mante ...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata dell'1 settembre 2020. Sanem ha un incubo durante la notte. La mattina lei e Can cercano di nascondere il loro "segreto". Indice L ...

All’inizio degli anni ‘80 la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (di cui è leader Totò Riina), che lottano fra loro pur mante ...Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata dell'1 settembre 2020. Sanem ha un incubo durante la notte. La mattina lei e Can cercano di nascondere il loro "segreto". Indice L ...