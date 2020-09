Settembre al Borgo, Daniele Silvestri inaugura l’edizione 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Daniele Silvestri inaugura mercoledì 2 Settembre a Casertavecchia la 48esima edizione di Settembre al Borgo, festival diretto dal maestro Enzo Avitabile. Musica, arte e letteratura animeranno fino al 6 Settembre il Borgo medievale che sorge sui monti Tifatini con spettacoli, concerti, recital, visite guidate, presentazioni di libri, incontri, mostre e performance artistiche. Dopo l’anteprima di domenica 30 agosto con Erri De Luca e l’omaggio di Francesco Forlani a Cesare Pavese, a 70 anni dalla morte, il festival che quest’anno ha come tema “Oggi è già domani” si apre ufficialmente con il live del cantautore ... Leggi su anteprima24

