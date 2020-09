Serie A 2020/21, verso i calendari: criteri, soste e turni infrasettimanali (Di martedì 1 settembre 2020) Verrà svelato domani alle 12 la nuova Serie A 2020/21 con i calendari. Tutto quello che c’è da sapere: soste, turni infrasettimanali e criteri Conto alla rovescia per la Serie A 2020/21: dopo sarà ufficialmente presentata la nuova stagione con il sorteggio dei calendari in vista della partenza (alle ore 12), fissata per il prossimo 19 settembre. Prima dell’evento, come di consueto, la Lega ha pubblicato i criteri da rispettare per i calendari in vista della nuova stagione. Inoltre, sono state rese note anche le date per le soste per la nazionale ed i turni infrasettimanali. I criteri da ... Leggi su zon

