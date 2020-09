Riforma pensioni 2021: flessibilità in uscita a 62 anni con taglio dell’assegno (Di martedì 1 settembre 2020) La scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021 getta un pò nel caos la previdenza italiana. Con la scadenza della misura, infatti, si creerebbe uno scalone non indifferente per chi decide di pensionarsi dal 1 gennaio 2022, potendo utilizzare, di fatto, solo la Legge Fornero. Per questo è necessario che venga introdotta, entro la fine del prossimo anno, una nuova misura che permetta flessibilità in uscita. Riforma pensioni 2021 e flessibilità in uscita a 62 anni Proprio per questo motivo nelle ultime settimane si rincorrono le ipotesi delle misure che potrebbero essere introdotte. La Riforma in questione dovrebbe rendere il sistema previdenziale italiano non solo più flessibile ma anche più equo e ... Leggi su pensioniefisco

