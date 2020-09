KPMG: Mbappè vale 200 milioni, Messi in calo (Di martedì 1 settembre 2020) KPMG Football Benchmark ha pubblicato un aggiornamento sui valori dei calciatori delle maggiori 10 leghe calcistiche in Europa. Dopo l’aggiornamento di maggio 2020 – che ha fatto registrare un netto calo – la tendenza secondo la società di revisione è al rialzo. A novembre 2019, il valore dei calciatori appartenenti a questo gruppo (Serie A, … L'articolo KPMG: Mbappè vale 200 milioni, Messi in calo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : #KPMG: #Mbappè vale 200 milioni, #Messi in calo. Cresce il valore di #Osimhen - sportli26181512 : #Finanza #Notizie KPMG: Mbappè vale 200 milioni, Messi in calo: KPMG Football Benchmark ha pubblicato un aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : KPMG Mbappè