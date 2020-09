Calano i positivi, nonostante i tanti tamponi (Di martedì 1 settembre 2020) Calano ancora i casi positivi al coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati 978 ieri, 18 meno di ieri. Più che il numero assoluto, è confortante il raffronto con i tamponi effettuati, oltre ottantamila e ventiduemila più del giorno precedente. Sedicimila test sono stati effettuati nella sola Lombardia, la regione con più casi (242) davanti al Lazio (125). Le vittime salgono di otto unità e ora sono in tutto 35.491. In aumento i pazienti ricoverati: sono 1.380, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

