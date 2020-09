Avvistato per la prima volta in Adriatico un Nudibranco (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Per la prima volta in Adriatico, è stato Avvistato e fotografato un esemplare di Nudibranco, un mollusco molto raro e poco presente nel Mediterraneo. Il singolare 'animaletto' è stato fotografato nel mare antistante Riccione da Renato Santi, fotografo subacqueo che fa parte della Sub Riccione e dell'associazione Blennius che si occupa della salvaguardia dell'ambiente marino e del territorio costiero. I Nudibranco sono molluschi che vivono dai 20 ai 150 metri sul fondale, quello invece fotografato a Riccione era alla barriera dei WMesh. "Il nome preciso è Nudibranco Tethis fimbria - dice l'assessore al demanio di Riccione, Andrea Dionigi Palazzi - e la sua presenza nelle acque antistanti la costa ... Leggi su agi

I due sono stati avvistati insieme mentre sceglievano frutta e verduraLo scorso sabato, Emily Ratajkowski e suo marito, Sebastian Bear-McClard sono stati fotografati mentre stavano facendo delle compe ...

Il prezioso dal valore di 3milioni 400mila euro è stato avvistato al dito dell'ereditiera texana durante una recente serata romantica con il cantante. Liam Payne ha chiesto la mano della fidanzata May ...

