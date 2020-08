Verona, pompiere prova a salvare un suicida, trascinato dalla corrente per 16 chilometri (Di lunedì 31 agosto 2020) Tra i tanti problemi che il maltempo ha causato negli ultimi giorni nella zona settentrionale del paese come buona parte della regione Veneto, c’è anche qualche episodio decisamente inusuale, come quello capitato a Verona, nella serata di ieri. Tentato salvataggio Nella serata di ieri, dopo le 21 un uomo ha tentato il suicidio gettandosi dal fiume Adige da Ponte Pietra a Verona, Adige che negli ultimi giorni è stato esondato in vari punti e che è stato teatro di un episodio che ha visto l’intervento del Minister dell’Interno: un pompiere è stato trascinato per circa una decina di minuti, nel tentativo di soccorrere un uomo che si era lanciato nel fiume con intento suicida, che ha tentato con tutte le sue forze di liberarsi: l’uomo infatti ha ... Leggi su giornal

repubblica : Verona, trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida [aggiornamento dell… - t4rd0live_JI : RT @AlisaTeggi: Verona, trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida - bradt74 : RT @repubblica: Verona, trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida [aggiornamento delle 20:46]… - AlisaTeggi : Verona, trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida - msn_italia : Verona, trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida -