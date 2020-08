Sul numero di settembre - Quanto sono pulite le auto del car sharing? (Di lunedì 31 agosto 2020) La pandemia del Covid-19 ha suscitato molti dubbi a proposito del car sharing: Quanto sono pulite - si sono chiesti in molti - le auto che, ogni giorno e di ora in ora, passando di mano da un utente allaltro? Cera un solo modo per rispondere a questo, legittimo, interrogativo: sottoporle a un test con lutilizzo di strumenti adeguati. Ed è quello che abbiamo fatto svolgendo unindagine pubblicata nel numero di settembre di Quattroruote, sulle vetture milanesi di Enjoy, ShareNow e Ubeeqo. Per prima cosa, il tecnico che ci ha assistito ha sottoposto alla prova, effettuata con lutilizzo di tamponi passati sulle superfici di contatto delle vetture (maniglie, volanti, leva del cambio, comandi secondari) e poi letti attraverso una specifica ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Sul numero di settembre - Quanto sono pulite le auto del car sharing? - Quattroruote.it Quattroruote RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità a 62 anni e Quota 41, le ipotesi del Governo

In un articolo su Tiscali Notizie viene ricordato che Governo e sindacati si incontreranno a breve per tornare a parlare di riforma pensioni e che tra le ipotesi cui si sta lavorando nell’esecutivo c’ ...

Bmw M4: ritorno alla potenza pura

Con l'arrivo, a settembre, della nuova coupé Bmw M4 (accompagnata dalla berlina M3) la potenza pura torna in primo piano, uscendo dal cono d’ombra dove i discorsi sulla sostenibilità l’hanno relegata.

