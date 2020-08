Scuole aperte, e lo scuolabus già pieno (Di martedì 1 settembre 2020) Scuole aperte, e lo scuolabus già pieno – Fra due settimane il via alle lezioni, ma i professori? Ed i banchi? “…dannosi, inutili e costosi”, parola di Ortopedico e Infettivologo Ufficialmente da oggi tutti gli Istituti scolastici sono aperti, anche per consentire la sanificazione e la preparazione delle aule per le lezioni, fra quattordici giorni. Oltre al problema del corpo docenti e personale scolastico, che è una questione lasciata sospesa ed irrisolta ormai da tanti anni, quest’anno s’è aggiunto l’impegno anti- Covid 19 all’interno degli istituti e l’enorme difficoltà di garantire il trasporto degli studenti. Questo nodo, dopo l’ultima lite Governo-Regioni, in qualche modo sembra sciolto: gli ... Leggi su romadailynews

Fase 3: infettivologo Galli, 'riaprire le scuole non gli stadi'

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i 'circenses' agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico p ...

