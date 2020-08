Paragone a Di Maio: «Non dire balle, i truffati delle banche non hanno preso un centesimo» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Luigi Di Maio va in giro a dire che hanno dato i soldi ai truffati dalle banche. Si dovrebbe vergognare perché i truffati dalle banche non hanno preso un centesimo. E lui in campagna elettorale gli diceva che avrebbero preso il 100%, tutto quello che gli spettava e di non accettare un centesimo di meno». Lo ha detto il senatore Gianluigi Paragone, fondatore di “No Europa per l’Italia – Italexit”. Duro il suo intervento alla trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus. Paragone: «In Europa si può aprire una crepa» «La Germania ha una paura fottuta che ... Leggi su secoloditalia

Luigi Di Maio finisce, di nuovo, al centro delle polemiche. Durante l’incontro a Roma con il suo omologo cinese Wang Yi, il ministro degli Esteri ha sfoggiato un’abbronzatura da alcuni definita «esage ...

I social network sanno essere impietosi ed è difficile sfuggire all’ironia, anche – anzi, soprattutto – se sei un personaggio pubblico. Questa volta nel mirino degli utenti è finito l’ex leader pentas ...

Luigi Di Maio finisce, di nuovo, al centro delle polemiche. Durante l'incontro a Roma con il suo omologo cinese Wang Yi, il ministro degli Esteri ha sfoggiato un'abbronzatura da alcuni definita «esage ...