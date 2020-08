Napoli, polveri di cemento in mare: chiuso il cantiere (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sigilli ad un cantiere a Napoli che sversava polveri di cemento nel mare di Posillipo. Tempestivo intervento degli uomini della Polizia Locale di Napoli a seguito di diverse segnalazioni pervenute al Reparto di Tutela Ambientale corredate da foto scattate dai residenti della zona nelle quali si evidenziava che, nell’esecuzione dei lavori edili in atto relativi al progetto di restauro e rifunzionalizzazione di uno stabilimento balneare, sito in Napoli alla via Posillipo, non erano state adottate tutte le misure necessarie ad evitare nocive immissioni in mare a salvaguardia l’ecosistema costiero. Gli agenti hanno raggiunto via mare il tratto di costa interessato dai ... Leggi su anteprima24

