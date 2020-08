Nagatomo riparte dal Marsiglia: “Combatterò con l’anima di un samurai” (Di lunedì 31 agosto 2020) Yuto Nagatomo è pronto a ripartire. Il terzino giapponese, vecchia conoscenza del nostro campionato con l'esplosione al Cesena e le discrete stagioni con la maglia dell'Inter, si era accasato al Galatasaray. Con il club turco ha trascorso due anni e mezzo, legandosi fortemente con tutto l'ambiente. Una volta scaduto il contratto, il giocatore ha deciso di rimettersi in gioco, trovando nell'Olympique Marsiglia l'occasione giusta.SAMURAINagatomo ha affidato ai social le sue considerazioni sulla nuova avventura: "Sono molto felice di entrare a far parte dell'OM, è un club molto grande. Darò il massimo per la squadra e combatterò con l'anima di un samurai".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/YutoNagatomo5/status/1300453251079458817" Nagatomo ... Leggi su itasportpress

