Migranti: Salvini, 450 sbarcati a Lampedusa, ennesimo fallimento del Viminale (Di lunedì 31 agosto 2020) La situazione è fuori controllo, Lampedusa è assediata, migliaia di immigrati rischiano di invadere le nostre strade a quarantena finita e c'è un grosso rischio sanitario, afferma Salvini Leggi su firenzepost

Avezzano. Come già riportato da MarsicaLive, stanno arrivando ad Avezzano 25 migranti sbarcati a Lampedusa: sono stati assegnati a una struttura nella frazione di Paterno. Il fatto ha suscitato l’indi ...ROMA – «Nella notte sbarcati in un colpo solo ben 450 immigrati a Lampedusa, quasi il doppio dei tunisini rimpatriati dal governo in tutto il mese di agosto: è l’ennesima prova del totale fallimento d ...