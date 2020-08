Il nuovo singolo di Biagio Antonacci è L’Amore Muore (audio e testo) (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Amore Muore è il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 4 settembre e rappresenta il prossimo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio, il suo ultimo album di inediti. L’artista avrebbe dovuto essere in concerto al Teatro Carcano di Milano per il tour stanziale che ha rimandato al 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che non ha consentito l’organizzazione sicura dell’evento. Il nuovo singolo è un invito alla continua ricerca, offrendo uno spaccato di se stessi ma anche delle proprie relazioni, della vita degli altri e del mondo che ci circonda. L’Amore Muore restituisce anche una visione preoccupata della realtà, con una vita ... Leggi su optimagazine

