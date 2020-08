Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato in mare (Di lunedì 31 agosto 2020) Macabro ritrovamento nelle acque antistanti la spiaggia di S.Benedetto del Tronto: il cadavere sembra essere di una giovane donna. Un cadavere, probabilmente di una ragazza dell’apparente età fra i 20 e i 30 anni, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La … L'articolo Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato in mare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

