Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson (Di lunedì 31 agosto 2020) (Milano, 31 agosto 2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 – L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel campo dei Giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce Giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una gamma di oltre 65 Giochi da ... Leggi su liberoquotidiano

LE ULTIME FRONTIERE DEL GIOCO ONLINE

Milano, 31 agosto 2020 – Il mondo dei giochi online, quello rivolto esclusivamente ad una clientela maggiorenne, ha trovato notevole sviluppo nel corso degli ultimi 5 anni e con la diffusione degli sm ...

Milano, 31 agosto 2020 – Il mondo dei giochi online, quello rivolto esclusivamente ad una clientela maggiorenne, ha trovato notevole sviluppo nel corso degli ultimi 5 anni e con la diffusione degli sm ...