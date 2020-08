Bimba vola via con l’aquilone: panico e urla, poi l’atterraggio miracoloso (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Le immagini sono drammatiche, il lieto fine, per fortuna, arriva proprio alla fine, quando quella bambina che vola in cielo, attaccata a un aquilone, viene afferrata dalle persone che sono a terra. Quella Bimba di tre anni è una miracolata: volata via con un aquilone, a cui era rimasta attaccata per un caso fortuito, oggi può raccontare quella sua avventura incredibile senza neanche essere stata ricoverata in ospedale. La bambina è rimasta incagliata nella coda di un aquilone durante il Festival degli aquiloni di Hsinchu, in Taiwan. Secondo i media locali, fortunatamente la bambina se l’è cavata solo con qualche piccolo graffio a viso e collo. Ma lo spavento, per lei e per chi la guardava, è stato tanto. L'articolo Bimba vola via con l’aquilone: ... Leggi su secoloditalia

