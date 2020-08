'Altri 10 contagi al Covid su 68 tamponi. Mi segnalano positivi che escono in strada senza isolarsi' (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Cari concittadini, come vi avevo preannunciato, qualche giorno fa i rientri dalle vacanze all'estero o da alcune regioni d'Italia avrebbero aumentato il numero dei contagiati. Da giovedì sera a ... Leggi su napolitoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.444 contagi e una vittima - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi al Billionaire e in altri locali vip, indaga la procura #ANSA - laregione : Covid Ticino, altri 8 contagi durante il finesettimana - news_ravenna : In provincia i contagi crescono di altri 21 casi, tutti in isolamento domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Altri contagi Coronavirus: oltre 25 milioni i contagi nel mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus: in provincia 15 nuovi casi 21 arrivano dalla Sardegna, in tutto il Lazio il 40%

Schiazzano a 21 i nuovi contagi in provincia di Latina: ben 11 sono a Latina, 3 ad Aprilia, uno a Cori, uno a Formia, uno a Fondi, uno a Minturno, uno a Sabaudia e uno ciascuno nei Comuni di Santi Cos ...

Coronavirus: sindaco Orgosolo, altri 8 casi in paese

(ANSA) - NUORO, 31 AGO - Ci sono otto nuovi casi di positività al coronavirus a Orgosolo, che si vanno ad aggiungere ad altri 6ìsei casi già registrati nei giorni scorsi. E ora il focolaio del paese b ...

