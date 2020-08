Adesso è ufficiale: la Serie A 2020/2021 comincerà il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Adesso è ufficiale: la Serie A 2020/2021 comincerà sabato 19 settembre. Il via libera è arrivato da parte del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi in Via Allegri, a Roma, con all’ordine del giorno, tra gli altri temi, quello legato alle date della ripartenza dei campionati. Il calendario della nuova Serie A verrà sorteggiato mercoledì 2 settembre alle ore 12:00 con la possibilità che l’Inter su tutte possa cominciare il nuovo campionato con una settimana di ritardo visto che i ragazzi di Antonio Conte si raduneranno lunedì 7 settembre per via della finale di Europa League giocata lo scorso 21 agosto. Ma la nuova Serie A Adesso ha una ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio-#Immobile, adesso il rinnovo è ufficiale: le cifre ? - HLaziale : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio-#Immobile, adesso il rinnovo è ufficiale: le cifre ? - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio-#Immobile, adesso il rinnovo è ufficiale: le cifre ? - OsservatorioRus : ????????????SPY-STORY IN UNA BASE NATO ITALIANA Secondo la radio Europe 1, un ufficiale francese impiegato in una base N… - laliperfection : Mi sta salendo l’ansia per l’università già da adesso e non si sa nemmeno la data ufficiale di quanto inizia -