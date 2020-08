"Quando un bimbo vede due gay...". Chiara Ferragni, sentenza tombale e delirio sui social (Di domenica 30 agosto 2020) Una spallata all'omofobia. Anzi una vera lezione per tutti. Quella di Chiara Ferragni è una risposta da incorniciare. "Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay", dice la moglie di Fedez. Che prende di petto l'argomento e fa chiarezza. Sui social scrive: "Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l'amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l'amore è sempre giusto. Che problema c'è ... Leggi su liberoquotidiano

